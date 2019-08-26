Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:57 — REGNUM

Решения о переводе 130 домов в новые управляющие компании в Переславле-Залесском Ярославской области будут пересмотрены в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с организаторами митинга против захвата домов председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM участники встречи.

Митинг в Переславле должен состояться 27 августа, он получил согласование властей. Главная его тема — ситуация с «захватом домов». Председатель Яроблдумы приехал в Переславль накануне, чтобы пообщаться с организаторами акции, депутатами Переславской гордумы и представителями местного коммунального бизнеса.

Алексей Константинов рассказал, что департамент госжилнадзора в ближайшее время «вернет» дома прежним управляющим компаниям и призвал собравшихся не нагнетать обстановку. Между тем организаторы митинга не отказались от уже согласованной акции.

Как полагает источник ИА REGNUM, председатель облдумы может выступать в качестве посредника между правительством области и местными активистами. Накануне встречи стало известно о задержании чиновников департамента госжилнадзора, однако, по данным ИА REGNUM, речь идет не о Переславле, а о Тутаеве. Впрочем, не исключено, что в деле могут появиться и переславские эпизоды.

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