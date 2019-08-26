Бишкек, , 13:55 — REGNUM

Министерство образования и науки Киргизии выбрало 9 частных детских садов для участия в пилотной программе, предусматривающей софинасирование со стороны государства при отправке детей из малоимущих семей в дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сотрудники образовательного ведомства проанализировали информацию о деятельности 73 частных детских садов, официально работающих в киргизской столице. И выяснили, что стоимость обучения в них детей составляет от 3,5 тысячи до 10 тысяч сомов (от 3,3 тысячи до 9,4 тысячи рублей).

В итоге минобразования приняло решение остановить выбор на частных детсадах, чьи расценки колеблются в пределах от 6 тысяч до 8 тысяч сомов (от 5,6 тысячи до 7,5 тысячи рублей).

Эти дошкольные учреждения готовы предоставить 300 мест для детей из малообеспеченных семей, а правительство выдать им социальные талоны на оплату не менее 50% стоимости пребывания в частных детских садиках.

В кабинете министров отмечают, что после проверки эффективности этой госпрограммы, ее планируют начать внедрять в Оше и других городах Киргизии.

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