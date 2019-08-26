Бишкек, , 13:54 — REGNUM

Киргизстанские таможенники задержали несколько фур с нелегальными сигаретами общей стоимостью около 280 млн сомов (263,2 млн рублей). Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления по борьбе с контрабандой таможенной службы Алмазбек Мамытбеков.

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По его словам, в период с 2016 по 2018 годы объемы выявленных уже на территории страны завезенных контрабандным путем сигарет выросли в 19 раз, а в денежном выражении — почти в 7 раз.

Если в 2016 году было конфисковано 602 тысячи незаконно попавших в республику сигарет, чья стоимость составила 1,7 млн сомов (1,6 млн рублей), то за 2018 год изъято уже 11,5 миллионов сигарет на сумму 11,5 млн сомов (10,8 млн рублей).

Подводя итог, представитель таможенного ведомства акцентировал внимание на том факте, что основная масса контрабандных сигарет попадет в Киргизию из соседнего Таджикистана — через спорные участки границы.

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