Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM

Петербург может повысить свой бюджет примерно с 650 млрд до 1 трлн рублей за год. Об этом заявил экономист Дмитрий Прокофьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«К концу года — нет, я бы закладывался на через год», — заявил он об этих перспективах.

По его мнению, бюджет Петербурга уникален по сравнению со всеми остальными регионами РФ и больше всего походит по формированию на бюджеты скандинавских стран.

«Бюджет Петербурга ближе всего к тому процессу, который происхоит у наших соседей, нормальных северо-европейских государств. Петербург и Ленобласть образуют экономический пул, имеют достаточно диверсифицированную экономику, расположены вблизи границ — здесь внешняя торговля, порты, плюс концентрация образованного населения — это делает бюджетный процесс сложнее», — пояснили Прокофьев.

Он напомнил, что основным источником наполнения городской казны остается НДФЛ и налог на прибыль организаций.

«Предполагается, что средняя зарплата петербуржцев в 2020 году должна выйти на уровень 70 тысяч рублей, то есть превысить тысячу долларов, исходя из этого показателя и рассчитаны доходы от НДФЛ. Ожидается, что вырастет и налог на прибыль организаций», — говорит Прокофьев.