Сингапур, , 12:58 — REGNUM

Экспортный потенциал Туркмении представляет интерес для предпринимателей из Сингапура. Об этом 26 августа заявил председатель бизнес-федерации Сингапура Тео Сионг Сенг, сообщает издание Orient.

Выступая на бизнес-форуме «Туркмения — Сингапур», Сенг отметил, что туркменские компании имеют хорошую возможность для выхода на рынки АСЕАН. Он добавил, что Сингапур может стать базой для компаний из Туркмении для выхода на рынок Юго-Восточной Азии.

Глава бизнес-федерации напомнил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос в пять раз по сравнению с 2016 годом. В рамках форума соглашение подписали бизнес-федерация Сингапура и торгово-промышленная палата Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, госконцерн «Туркменгаз» и компания GP Global Equipment Pte Ltd из Сингапура планируют заключить государственное соглашение на строительство газокомпрессорной станции в Каракумах.