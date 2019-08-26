Барнаул, , 12:58 — REGNUM

Детские сады в Барнауле, Камне-на-Оби и ещё в 34 городах и населенных пунктах Алтайского края с 1 сентября 2019 года вынуждено повысили родительскую плату. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проблема в том, что денег перестало хватать на полноценное питание, поварам приходилось подбирать продукты подешевле и менее качественные. Это обстоятельство стало предметом проверок Роспотребнадзора, специалисты которого выявили нарушения в более чем половине из 67 проверенных детских садов.

Так, по сообщению ГТРК «Алтай», жители столицы Алтайского края будут платить теперь ежемесячно по две тысячи рублей, а на родине прославленного режиссёра Ивана Пырьева, по данным газеты «Каменске известия», родительская доля составит 1750 рублей. И это при том, что по словам начальника отдела дошкольного образования барнаульского комитета по образованию Ирины Синенко, сейчас фактическая стоимость пребывания ребёнка в детском саду превышает восемь тысяч рублей.

«В среднем по всем районам Алтайского края родительская плата должна составлять не менее 2390 рублей. Такая сумма стала бы неподъемной в реалиях Каменского района, поэтому в дальнейших расчетах были учтены районные коэффициенты, доходы населения, фонды оплаты труда и другие факторы. В итоге по согласованию с министерством образования края родительская плата в Каменском районе повышается только на 400 рублей», — отметила начальник каменского районного управления образования Екатерина Киселева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос о повышении родительской платы в Алтайском крае поднимался еще в 2018 году, однако тогда руководство регионом отложило его рассмотрение до вступления в силу решения о повышении минимального размера оплаты труда.

Напомним, величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года утверждена в России в размере 11 185 рублей.

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