Москва, , 12:34 — REGNUM

Прошедшая неделя для рынка нефти оказалась не столь удачной из-за роста напряженности в торговых войнах между США и Китаем. Сегодня, 26 августа, цены на нефть могут отыграть предыдущее падение и вновь достигнуть уровня в $60 за баррель на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Китай намерен вернуться к переговорам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Торговые войны оказывает давление не только на нефтяной рынок, но и на остальные фондовые рынки. Крупные участники рынка пока могут не столь активно отреагировать на данную новость поскольку важен сам факт переговоров и его итоги. В этом случае лучше упустить выгодные цены и войти на рынок позже, чем сделают это спекулянты, но зато будет некоторая гарантия тенденции.

Если США и Китай действительно придут к общему соглашению и торговый конфликт как таковой будет исчерпан, то нефтяные котировки могут достигнуть стоимости в $75 за баррель. Но пока нам стоит оценить ситуацию с высказываниями обеих стороны и следить за тем, что будет происходить дальше», — пояснил эксперт.

Порой бывает крайне сложно оценить действия Дональда Трампа и еще сложнее их предсказать. Именно с этой проблемой столкнулись страны ОПЕК, когда принимали решение о квотах по сокращению добычи нефти. Они, пожалуй, недооценили непредсказуемость Трампа и рискнув сделали ставку на положительный исход торговых войн после саммита G20.

«Теперь страны ОПЕК должны будут пересмотреть квоты по сокращению добычи нефти на еще большие значения, чтобы иметь способность нефтяным котировка отражать негативные геополитические факторы. В ближайшей перспективе стоит ожидать восстановление нефтяные котировок и роста цен до $60,20 за баррель для марки Brent нефть и $55.50 — для американской нефти марки WTI», — считает Гасанов.

Читайте также: Нефть «пытается отвоевать» уровень $58