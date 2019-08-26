Минск, , 12:19 — REGNUM

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев провёл 23 августа в МИД постсоветской республики переговоры с замминистра Андреем Дапкюнасом, обсудив использование российской финансовой и иной помощи официальному Минску. Об этом сегодня, 26 августа, проинформировала пресс-служба МИД РБ.

«Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы многосторонней повестки дня, в том числе международная безопасность, разоружение и борьба с терроризмом, совместные мероприятия в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке, а также гуманитарного и культурного сотрудничества между Белоруссией и Россией», — сказано в официальном сообщении.

Дапкюнас выразил благодарность официального Минска за выделение правительством РФ $1,95 млн на осуществление проекта международной технической помощи по укреплению демографического потенциала Белоруссии. Как потрачены российские деньги — не уточняется, однако отмечается, что нынешний проект — не первый «при поддержке России как одного из крупнейших доноров международной технической помощи Белоруссии».

«Этот проект станет продолжением проектов в области демографической безопасности, которые сегодня реализуются в Белоруссии при поддержке правительства России и Фонда ООН в области народонаселения», — сообщили белорусские дипломаты.

Они также проинформировали, что по линии Трастового фонда «Россия-ПРООН» осуществляются проекты по содействию вступлению Белоруссии в ВТО, по поддержке малого бизнеса в малых и средних белорусских городах. РФ совместно с ЮНИСЕФ содействует внедрению в Белоруссии передовой практики в профилактике детской инвалидности и социальной интеграции детей с особенностями развития. При поддержке РФ совместно с ЮНЭЙДС осуществляются мероприятия по противодействию ВИЧ/СПИД, в т. ч. научные исследования, закупка антиретровирусных препаратов, обновление лабораторного оборудования.