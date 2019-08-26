Пекин, , 12:14 — REGNUM

В ответ на дальнейшее одностороннее повышение США тарифов на импорт из Китая товаров на 550 млрд долларов Китай решительно выступил против протекционистской политики Вашингтона, сообщает 24 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР.

В Пекине подчеркивают, что подобные «задиристые» действия, связанные с давлением на Китай, противоречат принципам взаимного уважения и равенства и наносят серьезный ущерб системе международной торговли. Американской стороне за содеянное, по словам чиновника, придется расплачиваться.

Китай последовательно настаивает на ошибочности американских действий, которая «недооценивает решимости китайского народа» к ответным действиям. Ответственность за последствия, считает представитель минкоммерции, целиком и полностью ложится на США.