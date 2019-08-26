Киев, , 12:07 — REGNUM

На Украине сегодня, 26 августа, обсуждают возможную продажу авиационного предприятия «Мотор Сич» (Запорожье) китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Group, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, ранее в одном из телеинтервью директор по связям с общественностью украинской компании Анатолий Малыш заявил, что представители Китая уже приобрели более 50% акций предприятия. По его словам, окончательное решение по утверждению сделки остается за Антимонопольным комитетом Украины. Сроки вынесения вердикта пока неизвестны.

Вместе с тем, газетаThe Wall Street Journal, ссылаясь на данные из администрации президента США, утверждает, что Вашингтон пытается блокировать эту сделку. В публикации говорится, что советник президента США по национальной безопасностиДжон Болтон на этой неделе посетит Киев и попытается «переубедить» украинское правительство. В США считают, что сделка по «Мотор-сичи» даст Пекину важные оборонные технологии и позволит Китаю расширить свой военный потенциал.

Сумма сделки по «Мотор Сичи» неизвестна, однако согласно открытой информации, китайские компании обещают предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на $100 млн в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций предприятия.

«Если Украина продаст «Мотор Сич» Китаю — то это будет громадное преступление против всех наших союзников на Западе. Делать такую огромную подлость тем, кто нас 5 лет спасает от военного разгрома, мы не имеем ни морального, ни хоть какого-то логически обоснованного права», — комментирует ситуацию украинский политолог и журналист Максим Кухар.

Согласно открытой информации, в первом полугодии чистый убыток ПАО «Мотор Сич"составил 425,7 млн грн. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года компания получила чистую прибыль в 902,19 млн грн. Чистый доход «Мотор Сичи» в этом году составил 4,1 млрд грн, сократившись на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2017 году Служба безопасности Украины заявляла, что подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева, главу «Мотор Сичи» в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. По решению суда сделка была остановлена.