Чита, , 11:48 — REGNUM

Глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе обсуждения насущных вопросов с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, прибывшей сегодня, 26 августа, в Читу, не стал скрывать чрезмерной актуальности для региона выполнения поручения российского президента о дополнительной работе, связанной с развитием первичного медицинского звена. По словам врио губернатора, которые цитирует официальный сайт региона, 700 тысяч забайкальцев живут в сельской местности, а медицинские организации не находятся в шаговой доступности.

Это обстоятельство подвигло Александра Осипова предложить рассмотреть Забайкалье в качестве пилотного региона, где Минздраву РФ можно было бы отработать эффективную организацию первичного медицинского звена.

«Просим дополнительного внимания к системе здравоохранения», — призвал глава.

Из первоочередных проблем здравоохранения он отметил нехватку медицинских кадров, ветхое состояние объектов здравоохранения и недостаток современного оборудования.

Вероника Скворцова заявила, что в период масштабного финансирования отрасли (в ближайшие три года на развитие здравоохранения будет направлено 3 миллиарда рублей только по национальному проекту) и появления дополнительных для этого возможностей, важно правильно организовать соответствующую работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня, 26 августа, находится с рабочим визитом в Чите, где обсуждает с коллегами проблемные вопросы здравоохранения и перспективы развития этой сферы.

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Осенью 2018 года уровень оказания скорой неотложной помощи в поселке Калангуй Оловяннинского района Забайкальского края дошёл до того, что вызовы скорой помощи в местной больнице стали принимать сторож и санитарка.

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Ранее прокуратуре пришлось добиться наказания для врача Дульдургинской районной больницы, который в отсутствие фельдшера распорядился привлечь к лечению пациентов уборщицу: женщина делала перевязки и уколы, пока медик находилась в отпуске.

О провальной ситуации в первичном медицинском звене заявил недавно российский президент Владимир Путин: 20 августа на совещании в Кремле он заявил, что если первичное звено здравоохранения в России будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится.

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