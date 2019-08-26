Киев, , 11:43 — REGNUM

Импорт дизельного топлива из России в августе 2019 года упал в два раза по сравнению с предыдущими месяцами, сообщил 26 августа представитель президента Зеленского в Кабинете министровАндрей Герус.

Соответственно, подчеркнул чиновник, доля российского дизеля составляет теперь только 20% рынка Украины, а ранее было 45%.

Герус подчеркнул, что увеличились поставки дизтоплива из Белоруссии, стран ЕС и с «морских направлений», добавив, что на Украине не только нет дефицита этого вида топлива, но и упала цена на него — 20−80 коп./л.

ИА REGNUMнапоминает, что по данным профильных украинских изданий, поставки дизельного топлива из России в 2018 г. составили 2,597 млн тонн, или порядка 40% украинского рынка дизельного топлива. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Согласно решению властей Украины. с 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом применяется специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. Более того, с 1 октября она повысится до 4%. Участники рынка уже заявили, что данная спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом из России «экономически нецелесообразными».