Вачский район, , 11:40 — REGNUM

Государственное казённое учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» 26 августа 2019 года объявило электронный аукцион на строительство автомобильной дороги — подъезд к деревне Щедрино от автодороги Федурино-Чулково в Вачском районе Нижегородской области. Начальная цена лота превышает 67 млн рублей, итоги подведут 3 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средства на оплату контракта выделят из областного бюджета. Начальная цена — 67 051 680 рублей. К исполнению победитель должен привлечь субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Работу должны выполнить до 30 ноября 2019 года.

В техзадании уточняется, что ширина земляного полотна — восемь метров, ширина проезжей части — 4,5 метра, тип дорожной одежды — облегчённый, вид покрытия — асфальтобетон. Проектом предусмотрено пять водопропускных труб.

Напомним, в деревне Щедрино по последним данным проживают около 50 жителей. Она расположена на берегу реки Тужи.