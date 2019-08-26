Сеул, , 11:31 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала самую высокую долю на японском рынке смартфонов за последние шесть лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитической компании Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале года Samsung Electronics поставила в Японию 600 тыс. устройств, заполучив второе место с долей рынка 9,8%.

Известно, что в 2014 году доля рынка южнокорейской компании составила 5,6%, в 2015 году — 4,3%, в 2016 году — 3,4%, в 2017 году — 5,2%, в 2018 году — 6,4.

Известно, что первое место на рынке смартфонов Японии занимает американская компания Apple. Ей принадлежит 50,8% рынка. Третье и четвертое место — японские компании Sharp (7,2%) и Sony (7%). Потеряв 2,6% доли рынка китайская компания Huawei опустилась на пятую строчку с отметкой 3,3%.

В марте текущего года южнокорейская компания открыла крупнейший магазин в Японии — Galaxy Harajuku. Известно, что компания намерена расширить свой бизнес в Японии в рамках партнерства с Международным олимпийским комитетом.

Известно, что по случаю Олимпийских игр в Токио южнокорейская компания выпустит тематическую версию флагмана Galaxy S10+.