Москва, , 11:23 — REGNUM

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного их флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Он проходил с 8 июня по 28 июля в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Участники работали над прототипами цифровых продуктов в пяти основных номинациях — «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика».

В номинации «Здравоохранение» приняли участие 63 команды из 22 городов проведения регионального этапа «Цифрового прорыва». Задания в треке разрабатывались совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также региональными органами власти. В рамках хакатона участники работали над мобильными приложениями для вызова помощи пострадавшим, информационным сервисом для мотивации поддержания активного образа жизни среди пожилых граждан, UI/UX мобильного приложения для телемедицины.

Среди других решений, представленных командами — платформы для хранения данных об обязательных медосмотрах для специалистов ответственных профессий (водителей общественного транспорта, пилотов самолётов, работников опасных производств), конструкторы документов стандартных типов для медицинских учреждений, платформы для добровольческих услуг в сфере здравоохранения, чат-боты для сайтов медицинских учреждений.

Кроме того, команды работали над сервисами, которые помогут гражданам старшего возраста взаимодействовать с медицинскими учреждениями через Интернет, платформами для контроля качества медицинской помощи и многими другими решениями.

«Современный мир — это мир цифровых технологий, которые не только делают многие вещи в нашей жизни более удобными, но и повышают эффективность управления. Именно поэтому в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в качестве отдельной задачи ставится формирование единого цифрового контура здравоохранения. Уверен, что решения, представленные участниками на региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв», найдут свое практическое применение в медицине. Мы, со своей стороны, будем по возможности этому способствовать», — отметил Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения России.

«Сегодня в России активно создается экосистема цифрового здравоохранения. Совместно с Министерством здравоохранения и региональными органами власти мы разработали пул задач для конкурса «Цифровой прорыв». Они были успешно реализованы командами в ходе регионального этапа. В итоге мы получили более 60 прототипов продуктов, которые лягут в основу цифровизации сферы здравоохранения нашей страны», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Впечатлениями о конкурсе поделился Егор Грива — участник команды ETIKON из Томска, работавшей в треке «Здравоохранение».

"Наша команда разработала проект на основе чат-ботов, которые используются в популярных мессенджерах — WhatsApp, Facebook Messenger и других. Решение облегчает поиск медицинских специалистов для людей, нуждающихся в паллиативной помощи. Кроме того, сервис станет единой площадкой для волонтерских организаций и отдельных неравнодушных граждан, готовых оказывать таким пациентам поддержку. Мы очень рады, что смогли выйти в финал, потому что считаем свой проект очень перспективным. В Казани также планируем работать в треке «Здравоохранение», — отметил участник конкурса.

Как ранее сообщало ИА РЕ, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».