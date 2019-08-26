Москва, , 11:12 — REGNUM

По меньшей мере 500 млрд рублей государственных инвестиций потребуется на реализацию нового дальневосточного проекта, связанного с развитием портовой промышленной инфраструктуры, сообщает 26 августа пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (ведомство Минвостокразвития России).

По словам генерального директора агентства Леонида Петухова, сейчас механизм финансирования прорабатывается совместно с крупнейшими государственными банками. Предполагается, что деньги будут направляться по линии государственно-частного партнерства. Всего в агентстве рассчитывают привлечь средства на создание промышленных зон 15 портов и двух городов — Комсомольска-на-Амуре и Свободного.

«Как правило, государство выделяет грант на строительство, и часть средств вкладывает инвестор — рыночные силы сами по себе недостаточны для возникновения таких объектов», — сказал Петухов.

Новая инициатива будет представлена на Восточном экономическом форуме — 2019, который пройдёт с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

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