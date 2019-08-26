Москва, , 11:00 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы оставил без движения банкротный иск к Дмитрию Мазурову — создателю нефтегазовой компании «Новый поток» (New Stream Group), который проходит фигурантом дела о крупном хищении и до середины сентября отправлен под арест. Истцом в банкротном деле выступает иностранная компания — «Персит Сервисез Инк.» (PERSIT SERVICES INC.), без движения иск оставлен до 23 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 16 августа.

«16.08.2019 года посредством электронной подачи документов в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление «ПЕРСИТ СЕРВИСЕЗ ИНК.» о признании несостоятельным (банкротом) Мазурова Дмитрия Петровича. При решении вопроса о принятии заявления к производству арбитражного суда установлено, что заявление не отвечает предъявляемым к нему требованиям. В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо документально подтвержденное ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, уменьшении размера государственной пошлины», — отмечается в документах суда.

Помимо этого, к иску не приложено решение суда, подтверждающее денежное требование кредитора, а также был допущен ряд иных недочётов.

ИНН ответчика соответствует индивидуальному номеру налогоплательщика основателя компании «Новый поток». Последняя, по открытым данным, объединила под своим управлением группу предприятий нефтегазового сектора. За 2017 год выручка группы составляла 208 млрд рублей.

В базе Кунцевского районного суда Москвы есть дело, в котором фигурантами являются Дмитрий Мазуров (ответчик) и PERSIT SERVICES INC (истец). В ноябре 2018 года иск был удовлетворён. Речь шла о взыскании с Дмитрия Мазурова задолженности по договору поручительства. Суд решил взыскать с ответчика «31 935 205,48 доллара США по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда». Без рассмотрения был оставлен встречный иск ответчика о признании договора поручительства незаключенным. В начале августа 2019 года апелляционная жалоба по делу была направлена в апелляционную инстанцию, 16 августа решение оставили без изменения.

Напомним, в середине июля 2019 года создатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан как фигурант уголовного дела о хищении кредитов Сбербанка на сумму 29 млн долларов. Сам Мазуров с обвинениями не согласился. В середине июля суд отправил его под стражу до 12 сентября. Заявление, лёгшее в основу уголовного дела, было подано банком. Кредиты, как следует из открытых источников, брались на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода под Тюменью, который был активом «Нового потока»

Расследование уголовного дела всё ещё продолжается, а защита Мазурова пытается обжаловать решение об аресте.

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