Оренбург, , 10:55 — REGNUM

На оренбургском участке госграницы выявлено 20,1 тонны миндаля, который следовал из Киргизии в Россию с нарушением фитосанитарного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадозра.

Крупная партия очищенных орехов китайского происхождения следовала из Киргизии транзитом через Казахстан в Россию. По данным надзорного ведомства, на продовольственный груз отсутствовал фитосанитарный документ. Тот сертификат, который представили специалистам, оказался недействительным.

Партия орехов была задержана и отправлена обратно собственнику в Киргизию.