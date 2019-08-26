Москва, , 10:32 — REGNUM

Реализация новых легковых машин в Западной Европе в июле 2019 года увеличилась всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего за отчетный период в Западной Европе было продано 1 млн 186 тыс. 175 автомобилей. По информации консалтинговой компании LMC Automotive, за период с января по июль 2019 года продажи автомобилей в Западной Европе составили 8 млн 848 тыс. 215 экземпляров, что на 3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Первое место по продажам авто в июле заняла Германия. Там было реализовано 322 788 машин (+4,7%). Вторую строчку в Западной Европе в рейтинге по объему продаж авто заняла Франция (172 228 ед.; — 1,8%). Третья строчка у Великобритании — 157 198 авто (-4,1%).

Затем идёт Италия, где было продано 152 800 авто (-0,1%).

На пятом месте уже довольно длительный период занимает Россия. На российском авторынке было реализовано 129,9 тыс. автомобилей за июль 2019 года (-2,5%).

Напомним, на 2,4% в июле 2019 года упали продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) по сравнению результатом прошлого года.

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