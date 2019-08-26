Оренбург, , 10:26 — REGNUM

В зоне планируемого прохождения международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» по территории Оренбургской области располагаются такие точки экономического роста, как ПАО «Оренбургнефть» в Бузулукском районе, ООО «Сорочинский маслоэкстрационный завод» в Сорочинске, предприятия в Оренбургском районе и Оренбурге, а также кластер ООО «Солёные озёра» в Соль-Илецке. Об этом доложил и.о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбуржья Александр Полухин на первом заседании межведомственного Координационного совета при Минтрансе России, где речь шла о развитии транспортной инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое Оренбургской области.

По данным ведомства, протяжённость международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» по территории региона согласно проекту составляет 470 км. К международной транспортной магистрали должно примыкать или пересекать эту трассу 70 автодорог. Из них 18 дорог требуют усиления дорожного полотна.

Стоит отметить, проект международного транспортного коридора, проходящий по России, состоит из трех частей. Планируется, что треть трассы (от Санкт-Петербурга до Москвы) начнет функционировать в 2021 году.

Второй участок — это скоростная автодорога «Москва — Нижний Новгород — Казань», а третий участок — от пересечения со скоростной автодорогой «Москва — Нижний Новгород — Казань» до границы с Казахстаном. В значительной части он пролегает по федеральной трасса М-5 «Урал» на участках подъезда к Ульяновску, а также к Оренбургу, а также по участку федеральной трассы А-151. Маршрут планируют синхронизировать с инновационными и туристическими кластерами регионов.