Кейптаун, , 10:18 — REGNUM

Шведский ритейл-гигант H&M выпустил коллаборацию с южноафриканским брендом Mantsho, что стало первым сотрудничеством компании с африканским дизайнером, передает CNN Style.

Марка Mantsho была создана дизайнером из Йоханнесбурга Полесой Мокубунг в 2004 году, и была представлена на многих подиумах по всему миру, в том числе в США, Греции и Индии.

На родном языке дизайнера, сесото, «Mantsho» означает «Черное прекрасно».

«Mantsho x H&M — это захватывающая коллекция, в которой прославляется элегантность и живая атмосфера Африки в сочетании с современным дизайном, созданным для стильной беззаботной женщины», — говорится в совместном заявлении, опубликованном H&M и Mantsho.

Коллекция, которая была представлена 15 августа, состоит из женских аксессуаров и одежды и передает уникальную атмосферу ЮАР клиентам H&M по всему миру, сообщает CNN.

38-летняя Мокубунг говорит, что коллекция — это ее любовное письмо от Африки всему миру. «Я надеюсь, что покупатели по всему миру оценят ансамбль лучших произведений из моих последних трех коллекций», — сказала она.

В прошлом у H&M были проблемы с южноафриканской аудиторией. Ритейлер столкнулся с негативной реакцией на изображение африканского мальчика в зеленом худи с капюшоном, подписанное как «самая крутая обезьяна в джунглях». В ответ на это жители ЮАР крушили магазины H&M по всей стране и требовали от руководства бренда посещать тренинги по расовой чувствительности и разнообразию. После инцидента компания принесла извинения на своем южноафриканском сайте, сообщив: «Мы ошиблись и нам очень жаль».

Коллекция Мокубунг доступна для продажи в Европе доступна онлайн и в магазинах в Великобритании, Франции, Испании, Израиле и Бельгии.

«Мы очень рады поделиться этой коллекцией с нашими клиентами по всему миру», — говорится в заявлении H&M.