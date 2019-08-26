Москва, , 10:04 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года лидером по объему экспорта автомобилей из России стала отечественная марка Lada. Об этом сообщает агентство «Автостат».

На долю российской марки пришлось 59% от всего объема легковых машин, которые были экспортированы из России за пределы Евразийского экономического союза. Общее количество вывезенных автомобилей АвтоВАЗа составило 11,5 тыс. экземпляров.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает чешская марка Skoda (4,3 тыс. ед.). Этому бренду принадлежит 22% экспорта автомобилей из России. На третьем месте — корейский Hyundai (744 шт.).

Следом идут российский «УАЗ» (613 ед.) и немецкий Volkswagen (611 ед.).

Также в рейтинг марок по объему экспорта легковых машин из России за первое полугодие 2019 года вошли: Renault (383 ед.), Toyota (327 ед.), KIA (249 ед.), Chevrolet (156 ед.) и Mercedes-Benz (123 ед.).

Напомним, за январь-июнь 2019 года самое большое количество легковых автомобилей из РФ было экспортировано в Узбекистан.

Читайте также: Составлен рейтинг стран — лидеров по объему экспорта авто из России