Южно-Сахалинск, , 09:58 — REGNUM

865 жителей Сахалина и Курил в первом полугодии 2019 года умерли, не дожив до пенсии. Подавляющее большинство умерших в трудоспособном возрасте, 78,8% — мужчины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с января по июнь в Сахалинской области умерли 3 079 человек. 32,8% умерли от различных несчастных случаев — отравлений, травм, 20% — от болезней системы кровообращения, 14,7% — от онкологических болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно долгосрочному прогнозу Росстата, единственный регион в РФ, которому не грозит дефицит мужчин, — Чукотка. В остальных регионах России мужчины трудоспособного возраста, как правило, умирают чаще женщин.