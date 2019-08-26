Аддис-Абеба, , 12:33 — REGNUM

Американская корпорация Overseas Private Investment Corporation (OPIC) считает Эфиопию приоритетной целью в планах США по вложению инвестиций в развивающиеся страны. Исполнительный директор корпорации OPIC Дэвид Богигян заявил СМИ, что США всегда готовы поддержать инвестиции в развивающиеся страны. В течение последних 50 лет OPIC работает над тем, чтобы африканские страны становились процветающими, и в соответствии с планом, разработанным в корпорации, OPIC стремимся к тому, чтобы американские инвестиционные компании сосредотачивали еще больше усилий в странах, где ВВП на душу населения составляет менее 4000 долларов США. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Capital Ethiopia.

OPIC, или «Корпорация частных зарубежных инвестиций», — это агентство при Правительстве США, цель которого — содействовать американскому бизнесу в осуществлении вложений в новые и развивающиеся рынки путём предоставления кредитов, гарантий, а также оценки прибыльности инвестиционных вливаний. В настоящее время OPIC инвестировала уже более 5 миллиардов долларов в Африку.

«Мы концентрируемся на ключевых областях, которые могут улучшить и увеличить средства к существованию общества, а также на таких секторах, как инфраструктура, жилье, энергетика и образование. Эфиопия является основным бенефициаром финансовой поддержки США, и мы активно ищем проекты и предложения по поддержке в первую очередь именно в этой стране», — подчеркнул Богигян. Он добавил: «Мне не раз выпадала возможность посетить Эфиопию, и я совершенно точно могу подтвердить, что Эфиопия впечатляет возможностями и потенциалом, которые она имеет для экономического роста». Директор отметил, что корпорация также будет больше ориентироваться на расширение экономических прав и возможностей женщин в Эфиопии, где уже сейчас мобилизовано более 1 миллиарда долларов США.