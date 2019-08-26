Хартум, , 09:46 — REGNUM

Судану необходимо $8 млрд иностранной помощи в течение следующих двух лет, чтобы покрыть импортные расходы и восстановить разрушенную экономику после нескольких месяцев политических потрясений. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление нового премьер-министра страны.

Абдалла Хамдок, ранее присягнувший на пост главы переходного правительства, заявил, что в ближайшие три месяца также потребуется до $2 млрд валютных резервов, чтобы остановить процесс падения национальной валюты.

Хамдок, 61-летний экономист, который ранее работал в экономической комиссии ООН по Африке, сообщил о начале переговоров с МВФ и Всемирным банком по реструктуризации внешнего долга Судана.

Что касается политически сложной темы государственных субсидий на хлеб, топливо, электричество и медицину, Хамдок сказал, что любые изменения будут сделаны только после «подробных обсуждений» с народом.

«Решение по этому вопросу будет принимать народ», — сказал он.

Хамдок также заявил, что ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о том, чтобы исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма, что привело к изоляции Хартума от большей части международной финансовой системы с 1993 года.

Напомним, что в декабре 2018 года растущий общественный гнев по поводу нехватки продовольствия, топлива и твердой валюты вызвал массовые демонстрации, которые в конечном итоге привели к отставке президента страны Омара аль-Башира в апреле 2019 года.