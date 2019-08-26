Пусан, Южная Корея, , 09:42 — REGNUM

В июле текущего года южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung Motors зафиксировала спад экспорта на 31%, однако продажи на внутреннем рынке, напротив, увеличились на 9,3%, до 8 308 единиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, не смотря на рост продаж Renault Samsung Motors намерена сократить штат и объем производства на 30%. Известно, что компания намерена сократить производство на заводе в Пусане.

По предварительным оценкам, объем производства компании в текущем году составит примерно 180 тыс. автомобилей.

Известно, что с января по июль 2019 года объем производства южнокорейской компании составил 98 800 автомобилей, что на 29,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы еще не приняли окончательное решение относительно реструктуризации предприятий. Мы планируем предпринять меры после встречи с представителями профсоюза», — сообщили представители компании.