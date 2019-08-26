Анкара, , 12:38 — REGNUM

Турецкий курортный центр Анталья установил исторический рекорд по количеству посетивших его туристов, которое с 1 января по 22 августа 2019 года превысило 10 млн человек. Такие данные предоставили аэропорты Антальи и Газипаша.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в течение аналогичного периода 2017 года курорт посетило 6,6 млн человек, а 2018 года — 8,5 млн. Таким образом, относительно прошлого года был достигнут рост в 17%. По имеющимся сведениям, наибольшее количество туристов прибыло из России, на втором месте — Германия.

Губернатор провинции Мунир Караоглу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил, что Анталья шаг за шагом движется к своей цели — 16 млн туристов за год, и отметил: «На 22 августа число прибывших в Анталью туристов превысило 10 млн человек. Установлен исторический рекорд. Я поздравляю всех, кто внёс свой вклад в это знаменательное достижение».