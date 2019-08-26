Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года реализация автомобилей с пробегом в Екатеринбурге упала на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на вторичном рынке Екатеринбурга было продано 25 372 легковых автомобиля.

Первое место на этом рынке занимает отечественная марка Lada. Российскому бренду принадлежит 14,8% от всего объема вторички на авторынке Екатеринбурга.

Вторая строчка у японского бренда Toyota, доля которого составляет 8,3% рынка.

Замыкает тройку лидеров вторичного рынка Екатеринбурга южнокорейский бренд Hyundai (7,6%).

На четвертом и пятом местах идут Nissan и KIA с одинаковым результатом — 5,6%.

Стоит отметить, что на пять перечисленных брендов приходится более 40% рынка подержанных легковых авто Екатеринбурга.

Напомним, в июле 2019 года самым продаваемым подержанным легковым автомобилем на российском авторынке стала модель американской компании Ford Focus.

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