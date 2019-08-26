Москва, , 09:15 — REGNUM

После просадки 23 августа котировки нефти продолжили снижение в начале новой торговой недели, открывшись под отметкой $58 за баррель, которую Brent пытается отвоевать на утренней сессии 26 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распродажи в сырьевом сегменте отображают общую картину бегства от рисков, обусловленную обострением торговой войны между США и Китаем. Обмен новыми пошлинами снизил и без того слабые шансы на заключение торговой сделки, понизив привлекательность рисковых активов в целом. Неудивительно, что на этом фоне под давление попали в том числе котировки нефти», — пояснил эксперт.

Пока инвесторы будут переваривать новый виток торгового противостояния, даже позитивные отраслевые факторы не смогут вернуть Brent к устойчивому росту, а значит, в обозримом будущем фьючерсы будут продаваться на попытках роста. Более того, выступление Пауэлла 23 августа не внесло особой ясности в перспективы снижения ставок, хотя в целом риторика главы ФРС указала на дальнейшее смягчение политики.

«В ближайшее время котировки будут пытаться отстоять уровень $58 за баррель, и локальное сопротивление сейчас проходит в районе $58,40, тогда как утрата области $57,80 повлечет новые продажи», — считает Николаев.

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