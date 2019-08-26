Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM

Власти районов Бурятии не знают свои целевые показатели по национальным проектам и слабо ведут проекты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на встрече с главами районов.

В частности, наибольшей критике подвергся глава Джидинского района Валерий Цыренов.

«Если вы какой-то крупный проект у себя ведёте, вы про него всё должны знать. У вас таких проектов немного — они у вас штучные. Вы должны знать всё. Я все инвестиционные проекты по республике знаю от и до, потому что я их хожу проталкиваю везде», — отметил глава региона, призвав муниципальные власти более ответственно относиться к работе.

Между тем ранее власти Бурятии попали под резкую критику со стороны координатора ОНФ Светланы Калининой. Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее возмущение фронтовика вызвали реализация нацпроекта «Жильё и городская среда», а также программы ликвидации ветхого жилья и капремонта.

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