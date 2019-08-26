Исламабад, , 13:26 — REGNUM

Автомобилестроение в Пакистане переживает тяжелый кризис: за один год продажи упали на 50%, что, по оценкам экспертов, не предел падения.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, опубликовавшего специальный репортаж о состоянии автомобильной промышленности Пакистана, ситуация в отрасли стремительно ухудшается. Экономический кризис, который переживает Исламская республика, заметно ударил по покупательной способности населения. Политика Государственного банка Пакистана (Центробанк), повысившего ключевую ставку, также не способствует росту в отрасли. Крупные бренды, реагируя на ухудшающуюся ситуацию, уже «заморозили» новые инвестиции в производство в стране, отложив их до лучших времен.

По данным журналистов Jang, опросивших экспертов и самих производителей, в ближайшие несколько лет отрасль лишится 1,8 миллионов рабочих мест. Также ожидается, что ежегодно казна не досчитается 225 миллиардов рупий (1,5 миллиарда долларов) налогов с автомобилестроителей.