Москва, , 08:43 — REGNUM

По итогам 2019 года китайские туристы могут потратить в России в общей сложности 72 млрд рублей или $1,1 млрд. Такие прогнозы делают эксперты российской туристической ассоциации «Мир без границ», объединяющей почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком. Выводы сделаны на основе данных статистической подборки Центробанка РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в организации, так, только за первый квартал 2019 года, согласно обнародованным Банком России данных о тратах китайских путешественников в России, их объём составил $264 млн, что сделал Китай впервые за всю историю мониторинга лидером среди других стран по объёмам трат на территории РФ.

Читайте также: Китайские туристы стали самыми частыми гостями в Забайкалье

Россия вошла в число популярных у туристов из Китая стран «Пояса и пути»

Добавим, что, по данным пограничной службы ФСБ, за шесть месяцев текущего года граждане КНР совершили 591 тыс. поездок в Россию, из них 469 тыс. поездок в составе туристских групп.

«По предварительным оценкам экспертов ассоциации «Мир без границ», до конца года число туристических поездок граждан КНР в Россию достигнет показателя 1,4−1,5 млн. Таким образом, общий объем трат составит не менее $1,1 млрд, а, скорее всего, больше», — приводит ТАСС слова представителя ассоциации.

Также по теме: Российско-китайская рабочая группа займётся развитием туризма

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа стало известно, что у России и Китая появится рабочая группа, призванная повысить качество туризма. Ранее заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй заявлял, что отношения Москвы и Пекина «находятся в наилучшем периоде своего развития в истории». Москву, Санкт-Петербург и Приморье он назвал наиболее привлекательными для китайских туристов регионами РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован рейтинг самых посещаемых стран мира