Новосибирск, , 08:36 — REGNUM

В Новосибирской области на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы в бюджете региона на 2019 год предусмотрены более 39,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, новое оборудование для ветеринарных служб закупается «во исполнение п. 8 перечня поручений президента РФ от 31 октября 2018 года».

В первом полугодии текущего года приобретено девять единиц спецавтотранспорта и расходные материалы, проведён капитальный ремонт семи зданий и сооружений подведомственных учреждений и так далее. Во втором полугодии планируется закупить ещё 43 единицы различного оборудования, в том числе лабораторного.

Отмечается, что финансирование ведётся в рамках подпрограммы «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных» государственной областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015−2020 годы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в новосибирском управлении ветеринарии прокомментировали ситуацию с ограничением экспорта крупного рогатого скота в Белоруссию.

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