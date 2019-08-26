Сеул, , 08:29 — REGNUM

Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сократился на 3,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на агентство Realmater.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного среди 2 512 человек в возрасте старше 19 лет в период с 19 по 23 августа, 46,2% соотечественников одобряют деятельность президента страны, 50,4% — придерживаются иного мнения.

Известно, что доля людей, которые не одобряет деятельность Мун Чжэ Ина, за одну неделю увеличилась на 4,1%.

Как отметили специалисты, впервые показатель неодобрения превысил отметку в 50% после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента страны.

Известно, что снижение положительной оценки связывают с назначением на пост министра юстиции человека, который ранее был замешан в ряде скандалов. Однако после того, как правительство приняло решение о прекращении обмена разведдаными с Японией, рейтинг одобрения вырос.

Как отмечают специалисты, уровень одобрения Современной демократической партии также сократился на 2,3%, до 38,4%, в то время как уровень удобрения партии «Свободная Корея», напротив, увеличился на 0,8%, до 30,2%.