Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM

В Республике Алтай приняли программу развития региона на ближайшие пять лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе алтайского правительства, документ был принят 23 августа на региональном форуме «Сильный Алтай»

Ранее с 27 июля по 16 августа в районах прошли муниципальные форумы, на которых жители высказывали свои предложения о путях развития субъекта. Всего подобных предложений и пожеланий от населения поступило более двух тысяч, обработано более 16,7 тысяч опросных листов. Всё это позволило главе региона Олегу Хорохордину назвать программу народной.

«В главные направления развития вошли развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни, благосостояния жителей, развитие сельского хозяйства, развитие туротрасли, развитие экономики и поддержка предпринимательства, развитие инфраструктуры — транспортного кольца, энергетики и связи, развитие и благоустройство территорий, а также развитие экологической культуры», — отметили в пресс-службе.

В частности, планируется обеспечить рост инвестиций в основной капитал на 30%, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства довести от 25 до 31 тысячи человек. Среднегодовой темп прироста продукции сельского хозяйства должен составить около 2,5%, а объём экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса республики увеличится в три раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики участвовал на муниципальных форумах «Сильный Алтай», встречаясь с жителями районов и лично собирал предложения.

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