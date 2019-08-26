Минск, , 08:20 — REGNUM

Ожидается, что работа над «дорожной картой» структурных преобразований в Белоруссии, помощь в разработке которой оказывает Всемирный банк, будет закончена в IV квартале 2019 года. Таковы планы правительства страны. Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Читайте также: ВВП Белоруссии вырос на 1%

«Сегодня действительно мы работаем над обновлением этой «дорожной карты, —отметил глава ведомства. — Мы ожидаем, что это четвёртый квартал этого года».

Министр отметил, что для Всемирного банка очень важен «элемент реформ в каждой из сфер», подвернув, что финансовая организация относится к Белоруссии «очень по-доброму» и не оказывает на страну никакого давления.

«Дорожная карта» включает в себя пять направлений — это реальный сектор экономики, социальная защита, стабильность банковского сектора, тарифы на отопление и государственные расходы. При успешном выполнении Минском отдельных показателей «дорожной карты» по годам, Белоруссия может рассчитывать на нецелевые займы от Всемирного банка напрямую в бюджет республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Всемирный банк значительно ухудшил прогноз по Белоруссии. Так, согласно обзору финансовой организации, в 2019 году экономика республики вырастет на 1,8%, в 2020 году — на 1,3% и в 2021 году — на 1,2% при условии, что Россия хотя бы частично поддержит официальный Минск. Значительные риски для экономического роста Белоруссии представляют растущий государственный долг, а также неопределённость в отношении негативных побочных эффектов изменения российского налогового законодательства — так называемого «налогового манёвра» в российской нефтяной отрасли. Все эти факторы «наряду с ухудшением двусторонних торговых отношений», по мнению экспертов ВБ, являются основанием для существенного ухудшения прогнозных макроэкономических показателей постсоветской республики в краткосрочной перспективе.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк значительно ухудшил прогноз по Белоруссии