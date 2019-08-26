Москва, , 08:18 — REGNUM

Составлен топ-10 брендов машин, которые чаще всего предпочитают женщины-владелицы авто в России. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Наибольшая доля женщин среди владельцев машин китайского бренда Chery. Так, 24% владельцев автомобилей этого бренда — женщины.

Вторую строчку занимает южнокорейская Daewoo (22,5%). На третьем — китайский бренд Lifan (20,3%). На четвертом и пятом местах с малым отрывом идут марки Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%).

Также в рейтинг входят: Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

Стоит отметить, что исследование проводилось в период с 2013 по 2019 годы, было обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, наибольшая доля мужчин была выявлена в ходе опроса, проводимого агентством «Автостат», среди владельцев автомобилей японского бренда Infiniti.

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