Пекин, , 08:06 — REGNUM

Чистая прибыль китайской компании Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. обвалилась на 38,19% за первую половину 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее в связи с падением нормы прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании, занимающейся производством изделий из железа и стали, достигла 6,19 млрд юаней ($874 млн) за первые шесть месяцев 2019 года, что существенно ниже 10 млрд юаней за тот же период годом ранее.

За указанный период производитель стали обеспечил выручку в размере 140,88 млрд юаней, что на 5,16% ниже, чем годом ранее. Производство стали и железа упало до 22,83 млн тонн и 24,29 млн тонн соответственно.

Отметим, что за первую половину 2019 года наблюдается большой спрос на длинномерный прокат при падении спроса на листовой металл в Китае. Индекс цен на композитную сталь в КНР упал на 4,6% за первую половину этого года.