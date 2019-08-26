Иркутск, 26 августа 2019, 08:00 — REGNUM
В работе дорожников, выполняющих ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области, выявлены нарушения. Подробности об итогах проверок, которые осуществило региональное министерство строительства, дорожного хозяйства совместно ФКУ «Прибайкалье», сообщает официальный сайт региона.
Как пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, проверки проведены на 20 объектах. Среди основных замечаний — неправильная расстановка дорожных знаков, выступающие над проезжей частью крышки люков колодцев, некачественная укладка асфальтобетонной смеси, наличие сколов на бортовых камнях, нарушения в организации движения при ремонте дорожного полотна.
Как уже сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В Иркутской области запланировало осуществить работы на 109 объектах. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено более восемь миллиардов рублей.