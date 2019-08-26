Иркутск, , 08:00 — REGNUM

В работе дорожников, выполняющих ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области, выявлены нарушения. Подробности об итогах проверок, которые осуществило региональное министерство строительства, дорожного хозяйства совместно ФКУ «Прибайкалье», сообщает официальный сайт региона.

Дорога в Иркутской области Правительство Иркутской области

Как пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, проверки проведены на 20 объектах. Среди основных замечаний — неправильная расстановка дорожных знаков, выступающие над проезжей частью крышки люков колодцев, некачественная укладка асфальтобетонной смеси, наличие сколов на бортовых камнях, нарушения в организации движения при ремонте дорожного полотна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В Иркутской области запланировало осуществить работы на 109 объектах. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено более восемь миллиардов рублей.