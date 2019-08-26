Минск, , 08:00 — REGNUM

Переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Белоруссии кредитов не ожидается в ближайшие год или полтора. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «СТВ».

По словам министра, процедуры и правила МВФ таковы, что переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программ не проводятся в период предвыборных кампаний. Белоруссию парламентские выборы ждут в ноябре, а президентские — не позднее августа 2020 года.

«Поэтому на период парламентских и президентских выборов, я думаю, никаких переговоров по новой программе не будет», — сказал Крутой.

Он добавил, что МВФ продолжит реализацию грантовых и экспертных соглашений в разных отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению МВФ, Белоруссии нужна глубокая реформа государственного сектора.

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