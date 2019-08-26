Москва, , 07:52 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства России намерено до 2024 года ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения в том числе за счет изъятия у предпринимателей участков, которые ими не используются. Об этом 26 августа сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что министерство намерено вернуть в казну участки, которые простаивали более трех лет. При этом бывшему владельцу участка будет выплачена сумма, которая была получена от продажи изъятой на торгах земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация Гринпис нашла в Бурятии 1,8 млн гектаров сельскохозяйственных земель, не использующихся по назначению. Большая часть из них не используется от 3 до 20 лет, однако 125 тыс. гектаров были заброшены более 20 лет назад и уже заросли деревьями.

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