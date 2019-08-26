Москва, , 07:52 — REGNUM

По результатам первых семи месяцев 2019 года Москва лидирует по продажам Bentley среди других регионов России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что всего за первые семь месяцев 2019 года российские автолюбители приобрели 115 новых Bentley. После столицы следует Московская область с результатом 9 проданных автомобилей британской марки. Таким образом, на Москву и Московскую область приходится более 60% от общего числа проданных за первые семь месяцев в России Bentley.

Санкт-Петербург на третьем месте. Там реализовано 18 новых автомобилей британской компании.

Четвёртое и пятое места занимают Краснодарский край (12 ед.) и Свердловская область (7 ед.) соответственно.

Кроме того, по три машины Bentley были куплены в Пензенской, Новосибирской и Ростовской области, Татарии, Ставропольском и Красноярском крае. По два автомобиля в Амурской, Самарской, Архангельской и Калининградской областях, Камчатском и Пермском краях. По одному Bentley было реализовано в 13 субъектах РФ.

Напомним, что всего по итогам первых семи месяцев 2019 года на российском авторынке было продано 204 экземпляра Bentley.

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