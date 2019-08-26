Тбилиси, , 07:45 — REGNUM

В результате пожара на территории фермерского хозяйства в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области сгорело 100 голов малого рогатого скота и восемь голов крупного рогатого скота. Об этом заявил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Ерлан Турегелдие, сообщает издание «Мой город».

По его словам, возгорание произошло 24 августа в 3 часа 10 минут (1:10 мск). Общая площадь пожара составила 2450 кв. метров, отметил Турегелдие. Он добавил, что предварительной причиной пожара стал поджог. Полиция устанавливает виновных лиц и размер материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа заместитель министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что общий убыток от лесных пожаров в республике с начала 2019 года составил 221,2 млн тенге ($537 тыс.).

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