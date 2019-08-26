Токио, , 07:42 — REGNUM

Резкое падение котировок произошло на Токийской фондовой бирже утром 26 августа на фоне эскалации торговой войны между Китаем и США. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Так, на открытии биржи на 500 пунктов упал ключевой индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций 225 ведущих японских компаний. Индекс снизился до отметки 20 238,28, что на 2,5% меньше показателя пятницы, 23 августа.

Падение индекса Topix составило 30,17 пунктов (-2,01%) — до отметки 1472,08. Этот показатель фиксирует котировки ценных бумаг компаний, представленных в престижной первой секции. Резкое снижение, отмечает агентство, произошло почти во всех отраслях, оно заметнее в транспорте, нефтяной и угольной отраслях.

Курс доллара к японской иене снизился на 1,42% с открытия валютных торгов и составил 105,12 иен за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Китай ввел пошлины в 5 или 10% на более чем 5 тыс. наименований товаров из США. Амениканский президент Дональд Трамп пообещал Пекину ответные пошлины.

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