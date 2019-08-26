Москва, , 07:32 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года реализация новых автомобилей британской компании Bentley выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эмблема Bentley

В общей сложности за отчетный период было продано на российском авторынке 204 экземпляров Bentley.

Стоит отметить, что такой значительный рост продаж был связан, с представленной в прошлом году в России, модели Bentley Continental GT. Продажи этого автомобиля составили 109 единиц за период с января по июль 2019 года, что в 9 раз выше показателя прошлого года. Этот автомобиль занял первое место в рейтинге самых популярных авто британской марки на российском авторынке.

На второй строчке расположился внедорожник Bentley Bentayga. Всего было продано 87 экземпляров этой модели, что на 28% меньше, чем в 2018 году.

Также за период за январь-июль 2019 года в России было куплено по четыре представительских седана Continental Flying Spur и Mulsanne.

Напомним, с января по июль продажи британской компании Rolls-Royce в России выросли на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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