Сеул, , 07:25 — REGNUM

В 2018 году средний уровень налоговой нагрузки в Южной Корее увеличился на 1,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Бюджетного управления Национального собрания.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году средний уровень налоговой нагрузки составил 26,8%. Как отмечают специалисты, в прошлом году в стране зафиксировали самый большой рост налоговой нагрузки за последние десять лет.

Известно, что средний уровень налоговой нагрузки в стране продолжает расти на протяжении пяти лет подряд.

Как отмечают представители Бюджетного управления Национального собрания, наиболее высокие темпы роста налоговой нагрузки наблюдается при нынешнем правительстве.

Как предполагают специалисты, уровень налоговой нагрузки продолжит расти. Так, например, в 2020 году правительство страны намерено увеличить размер страховых взносов на 3,2%.

Тем не менее уровень налоговой нагрузки в Южной Корее по-прежнему ниже, чем в других странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К 2015 году средний показатель уровня налоговой нагрузки увеличился до 33%, к 2016 году — до 34%, к 2017 году — до 34,2%.

Средний уровень налоговой нагрузки — показатель, представляющий собой отношение налоговых и страховых взносов к ВВП страны.