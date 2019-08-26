Южно-Сахалинск, , 07:22 — REGNUM

Снизить на 30% транспортный налог на Сахалине предложил врио губернатора региона Валерий Лимаренко. Инициатива поступила в Облдуму островного региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я считаю, что жители нефтедобывающего региона должны иметь какие-то преимущества от природных богатств, которые здесь добываются. У большинства островитян есть автомобили и снижение налога поможет сэкономить семейный бюджет», — сказал Валерий Лимаренко.

Согласно инициативе, размер ежегодных платежей за автомобиль мощностью 150 лошадиных сил уменьшится с 3150 до 2250 рублей. На авто в 200 лошадиных сил налог уменьшится с 7 000 до 5 000 рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой о снижении транспортного налога выступили депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Однако в данном случае против снижения налога категорически выступил губернатор края Сергей Фургал. В результате только малоимущие и многодетные получили послабление. Остальные платят по прежним ставкам.

В мае 2019 года в Госсобрание Якутии внесено предложение освободить жителей арктических регионов от транспортного, земельного и имущественного налога. Возмещение выпадающих от этих льгот намерен взять на себя региональный бюджет. Соответствующий законопроект поручил подготовить глава республики Айсен Николаев.