Казань, , 06:54 — REGNUM

Старейшее предприятие России, ставшее более месяца назад банкротом АО «Казанский завод силиконового каучука» не смогло взыскать более 13,3 млн рублей убытков и процентов с ПАО «Акибанк» и ПАО «Сбербанк». Арбитражный суд Татарии отклонил иск, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально иск был подан только к набережночелнинскому ПАО «Акибанк». Истец требовал взыскать убытки в размере 13 млн рублей, проценты в размере 3 296 165 рублей 61 копейка.

В июле 2019 года в качестве соответчика в дело было привлечено ПАО «Сбербанк».

Исковые претензии к «Сбербанку» оставили без рассмотрения, а в иске к набережночелнинскому банку было отказано. Решение в течение месяца может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, АО «КЗСК» с июля 2019 года является банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. Для того, чтобы сохранить производство каучуков, промышленные мощности планируют передать в аренду. Название потенциального арендатора не сообщается. Данный вопрос кредиторы начнут рассматривать после 30 августа.

Проблемы у завода, который первым в мире выпустил самый дешёвый каучук, начались девять лет назад, когда на его базе для реализации инвестиционного проекта было создано АО «КЗСК-Силикон». Строить производственные мощности для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки начали на заемные средства. ВЭБ, выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, приостановил транши, не согласившись с ценой проекта. У АО появились долги и «КЗСК-Силикон» был в итоге обанкрочено. Проблемы затронули и сам завод, который в период слушаний по банкротному делу, инициированному им самим, вошёл в список стратегических предприятий России.

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