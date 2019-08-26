Якутск, , 07:04 — REGNUM

В Якутии резидент ТОР «Кангалассы» начал производство кирпичей из местного сырья для строительства. Завод будет выпускать керамические и облицовочные кирпичи для печь по новым энергоэффективным технологиям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Своего кирпича в республике нет, поэтому новый продукт будет пользоваться спросом, считает владелец завода Чан Цзиньхая. Суть в том, что его компания предложила производство кирпича без химических добавок, что делает его экологически безопасным», — пояснили в министерстве республики по внешним связям и делам народов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года в Якутии в ТОР «Кангалассы» открыт ювелирно-гранильный завод.