Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 06:20 — REGNUM

У посёлка городского типа Забайкальск есть перспективы развития. Во всяком случае, в этом не сомневается новый глава региона Александр Осипов. На встрече с журналистами он заявил, что власти Забайкальского края намерены убедить федеральные органы власти в необходимости развивать этот муниципалитет с учётом применения дальневосточных преференций. Его слова цитирует официальный сайт региона.

«Для применения режима «Свободный порт Владивосток» на территории посёлка Забайкальск мы сделали обоснования, обратились с этим предложением в Минвостокразвития, к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу», — пояснил Александр Осипов.

Он полагает, что все усилия нужно сосредоточить на том, чтобы «задать устойчивый и значимый экономический тренд развития как посёлка, так и района», но для регионального правительства важно убедить федеральные органы власти в том, что будут получены конкретные эффекты.

«Отсутствует значимое количество проектов — конкретных, с инвесторами, которые мы могли бы предложить в качестве аргументов. Вот на этом сейчас я постараюсь сосредоточить внимание экономических органов правительства Забайкальского края», — отметил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ о вхождении Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ был подписан осенью 2018 года. С этого времени на регионы стали распространять все преференции, которыми наделены дальневосточники.

1 августа 2019 года в ходе встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым глава Забайкалья попросил рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима «Свободный порт Владивосток» на территории города Читы и поселка Забайкальск.